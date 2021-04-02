Похудевший Бондарчук появился на премьере фильма без жены, но со старшим сыном

Звезда «Метода» Паулина Андреева подарила Федору Бондарчуку сына 2 марта. Мальчика назвали Иваном. Радостным событием с подписчиками поделилась сама молодая мама в своем микроблоге. У режиссера и актера есть еще двое детей, Сергей и Варвара, от предыдущего брака со Светланой Рудской.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились 17 сентября 2019 года. Свадебная церемония прошла в Петербурге и была закрытой, только для самых близких друзей и родственников, прессу на мероприятие не допустили. Жених с невестой заранее просили гостей не делать фото и видео их торжества, и даже вручили кнопочные телефоны тем, кому обязательно нужно было быть на связи. В старинном особняке в центре Северной столицы состоялась торжественная часть бракосочетания с 200 гостями.