Звезда «Метода» Паулина Андреева подарила Федору Бондарчуку наследника

У Федора Бондарчука и его молодой супруги, Паулины Андреевой, родился ребенок. Радостным событием с подписчиками поделилась сама молодая мама в своем микроблоге.

У пары родился мальчик, наследник появился на свет 2 марта, его назвали Иваном. У режиссера и актера уже есть двое детей от предыдущего брака.

«Иван Фёдорович Бондарчук 02.03.2021г.», написала Паулина, опубликовав свою фотографию на последних сроках беременности.

Федор Бондарчук и звезда сериала «Метод» Паулина Андреева поженились 17 сентября 2019 года.

Свадебная церемония прошла в Санкт-Петербурге и была закрытой, только для самых близких друзей и родственников, прессу на мероприятие не допустили. Жених с невестой заранее просили гостей не делать фото и видео их торжества, и даже вручили кнопочные телефоны тем, кому обязательно нужно было быть на связи.

В старинном особняке в центре Северной столицы состоялась торжественная часть бракосочетания с 200 гостями.