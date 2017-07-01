Молодая мама Полина Гагарина снова в форме

Этой весной Полина Гагарина стала мамой во второй раз. Популярная певица быстро вернулась в форму после родов, и кажется, что стала даже более худой, чем была до них. Сегодня звезда похвасталась новой фигурой в купальнике: сейчас она отдыхает в одном из отелей Турции. «Открыли сезон!», — радуется она.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Июл 17 2017 в 7:40 PDT

Подписчики отметили стройную фигуру звезды. Кажется, что после родов она стала еще стройнее, чем была до них, и это — не фотошоп.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Июл 1 2017 в 7:46 PDT