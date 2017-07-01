Похудевшая Полина Гагарина открыла пляжный сезон и похвасталась фигурой в купальнике
Молодая мама Полина Гагарина снова в форме
Этой весной Полина Гагарина стала мамой во второй раз. Популярная певица быстро вернулась в форму после родов, и кажется, что стала даже более худой, чем была до них. Сегодня звезда похвасталась новой фигурой в купальнике: сейчас она отдыхает в одном из отелей Турции. «Открыли сезон!», — радуется она.
Подписчики отметили стройную фигуру звезды. Кажется, что после родов она стала еще стройнее, чем была до них, и это — не фотошоп.
Напомним, что в 2007 году, после рождения сына, певица весила на 40 килограммов больше. Но звезда взяла себя в руки и с помощью простой диеты и спорта привела себя в отличную форму.
Фото: instagram.com