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Экстремально похудевшая Мерьем Узерли устроила фотосессию в откровенном платье за 80 тыс. рублей

38-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли примерила дорогое дизайнерское платье для светского выхода в Лондоне. Звезда «Великолепного века» посетила мероприятие, восхитив гостей своим появлением.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мерьем Узерли позирует в зеленом платье

Фото: @meryemuzerlimeryem/Instagram

Мерьем выбрала платье российско-французского бренда Yanina Couture. Изделие выполнено из трикотажа и пайеточной ткани темно-зеленого цвета. Глубокий вырез на ноге и груди добавляет образу сексуальности.

Примечательно, что эта модель платья носит название Meryem.

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли

Фото: @meryemuzerlimeryem/Instagram

На официальном сайте бренда можно приобрести наряд как у звезды за 81 500 рублей.

Узерли опубликовала несколько фотографий с прошедшего мероприятия, на котором позирует в полностью зеленом аутфите. В дополнение к платью актриса выбрала зеленые туфли и колготки, а волосы решила оставить распущенными. В сочетании с рыжим цветом волос и красным маникюром образ звезды получился гармоничным и стильным.

Мерьем считается одной из самых востребованных и стильных турецких актрис. Каждый выход Узерли не остается незамеченным. На днях звезда позировала в роскошном розовом платье со смелым разрезом до бедра.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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