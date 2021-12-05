Экстремально похудевшая Мерьем Узерли устроила фотосессию в откровенном платье за 80 тыс. рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @meryemuzerlimeryem/Instagram
Мерьем выбрала платье российско-французского бренда Yanina Couture. Изделие выполнено из трикотажа и пайеточной ткани темно-зеленого цвета. Глубокий вырез на ноге и груди добавляет образу сексуальности.
Примечательно, что эта модель платья носит название Meryem.
Фото: @meryemuzerlimeryem/Instagram
На официальном сайте бренда можно приобрести наряд как у звезды за 81 500 рублей.
Узерли опубликовала несколько фотографий с прошедшего мероприятия, на котором позирует в полностью зеленом аутфите. В дополнение к платью актриса выбрала зеленые туфли и колготки, а волосы решила оставить распущенными. В сочетании с рыжим цветом волос и красным маникюром образ звезды получился гармоничным и стильным.
Мерьем считается одной из самых востребованных и стильных турецких актрис. Каждый выход Узерли не остается незамеченным. На днях звезда позировала в роскошном розовом платье со смелым разрезом до бедра.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press