Похудевшая Лолита в облегающем экстра-мини показала фигуру на «Песне года»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ни один выход Лолиты не остается незамеченным. Певица любит волновать поклонников яркими образами и демонстрировать фигуру. После развода с пятым супругом Дмитрием Ивановым в 2020 году Милявская значительно преобразилась. Певица показала стройную фигуру в откровенном платье и новую стрижку в стиле маллет.
Лолита выбрала для выхода обтягивающее серебристое платье с длинным рукавом, но с короткой юбкой, дополнив его туфлями-лодочками в тон. На этот раз артистка сделала упор не на декольте, а на стройные ноги, подчеркнув их смелой длиной платья.
Сначала певица просто позировала перед фотографами, но через несколько секунд устроила зажигательный танец.
Трудно не заметить, что за последнее время 58-летняя певица значительно похудела и стала выглядеть намного моложе своего возраста.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru, Global Look Press