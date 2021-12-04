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Похудевшая Лолита в облегающем экстра-мини показала фигуру на «Песне года»

В Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве прошел юбилейный гала-концерт «Песня года», посвященный 50-летию любимого телезрителями праздника песни. В шоу приняли участие легендарные звезды российского шоу-бизнеса, среди которых певица Лолита Милявская.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита Милявская

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ни один выход Лолиты не остается незамеченным. Певица любит волновать поклонников яркими образами и демонстрировать фигуру. После развода с пятым супругом Дмитрием Ивановым в 2020 году Милявская значительно преобразилась. Певица показала стройную фигуру в откровенном платье и новую стрижку в стиле маллет.

Лолита на гала-концерте «Песня года»

Лолита выбрала для выхода обтягивающее серебристое платье с длинным рукавом, но с короткой юбкой, дополнив его туфлями-лодочками в тон. На этот раз артистка сделала упор не на декольте, а на стройные ноги, подчеркнув их смелой длиной платья.

Сначала певица просто позировала перед фотографами, но через несколько секунд устроила зажигательный танец.

Трудно не заметить, что за последнее время 58-летняя певица значительно похудела и стала выглядеть намного моложе своего возраста.

Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru, Global Look Press

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