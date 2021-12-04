Похудевшая Лолита в облегающем экстра-мини показала фигуру на «Песне года»

Лолита выбрала для выхода обтягивающее серебристое платье с длинным рукавом, но с короткой юбкой, дополнив его туфлями-лодочками в тон. На этот раз артистка сделала упор не на декольте, а на стройные ноги, подчеркнув их смелой длиной платья.

Сначала певица просто позировала перед фотографами, но через несколько секунд устроила зажигательный танец.

Трудно не заметить, что за последнее время 58-летняя певица значительно похудела и стала выглядеть намного моложе своего возраста.