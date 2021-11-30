Лолита Милявская раскрыла истинную причину своего похудения

Одним из предположительных вариантов было уменьшение объема желудка — об этом говорил пластический хирург Рашид Аскерханов. Однако специалист оказался не прав. Добиться невероятного преображения исполнительнице хита «На Титанике» удалось при помощи корректировке питания и обращения к эндокринологу.

Как рассказывает Лолита, изначальной целью ее обращения к врачу было вовсе не похудение, а плохое самочувствие. «Я принимала себя и толстой, и худой. Я пошла к врачу, когда просто хреново себя чувствовала. И девиз моего врача-эндокринолога только один — вы приходите ко мне не для того, чтобы делать из вас модель, а быть здоровыми», — вспоминает певица.

После сдачи необходимых анализов и диагностики врач предоставил Милявской индивидуальное меню и запрет на некоторые продукты. Лолита на протяжении трех месяцев придерживалась диеты и после чего результат не заставил себя долго ждать — артистка наладила состояние своего здоровья и похудела на 12 килограммов. «Я вернулась в форму, в которой я была в 45 лет», — восторженно заявила певица во время разговора с «Пятым каналом».

На данный момент Лолита целиком и полностью любит себя как внешне, так и внутренне. Результаты работы специалиста произвели на нее невероятное впечатление. Теперь в своем питании певица себя ни в чем не ограничивает и объясняет это тем, что ее метаболизм наладился за время диеты.