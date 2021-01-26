Похудевшая Лолита в «квадратном» жакете на дне рождения Бузовой рассказала о личной жизни

Ольга Бузова с размахом отметила 35-летие в компании друзей. Среди тех, кто пришел ее поздравить, были: Яна Рудковская, Андрей Малахов, Алена Водонаева, Андрей Гайдулян, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Лолита Милявская, Тимур Батрутдинов, братья Сафроновы и многие другие.

Сильно похудевшая Лолита выбрала для вечеринки необычный наряд, подчеркнувший ее стройность. Говорить тост она вышла в обтягивающих брюках и «квадратном» ярко-зеленом жакете. Лолита в поздравлении, как всегда, отличилась, не забыв пошутить и о собственной личной жизни.

«Ты имеешь право носить розовые очки. И носи их. А мы всегда будем за тобой, потому что мы твои, — обратилась она к имениннице. — Я та женщина, у которой нет домработниц. Ко мне раз в неделю заходит чистильщик бассейнов. И хочу сказать, что в определенном возрасте раз в неделю — это ох*нно».