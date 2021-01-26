Похудевшая Лолита в «квадратном» жакете на дне рождения Бузовой рассказала о личной жизни
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова с размахом отметила 35-летие в компании друзей. Среди тех, кто пришел ее поздравить, были: Яна Рудковская, Андрей Малахов, Алена Водонаева, Андрей Гайдулян, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Лолита Милявская, Тимур Батрутдинов, братья Сафроновы и многие другие.
Сильно похудевшая Лолита выбрала для вечеринки необычный наряд, подчеркнувший ее стройность. Говорить тост она вышла в обтягивающих брюках и «квадратном» ярко-зеленом жакете. Лолита в поздравлении, как всегда, отличилась, не забыв пошутить и о собственной личной жизни.
«Ты имеешь право носить розовые очки. И носи их. А мы всегда будем за тобой, потому что мы твои, — обратилась она к имениннице. — Я та женщина, у которой нет домработниц. Ко мне раз в неделю заходит чистильщик бассейнов. И хочу сказать, что в определенном возрасте раз в неделю — это ох*нно».
Таким необычным тостом Лолита поддержала подругу после ее расставания с Давидом Манукяном. Роман блогеров длился полтора года, и расстались они аккурат в день рождения Бузовой 20 января. Сначала в Сеть попало видео, где влюбленные ругаются, а вскоре Ольга объявила о разрыве, не называя причин. Но вскоре «под давлением общественности» она рассказала, что Дава ей изменил и вообще поднимал на нее руку.
Манукян лишь однажды прокомментировал скандал, отметив, что роман с Ольгой Бузовой — пройденный этап в его жизни.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой, Лолиты Милявской, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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