Похудевшая Лолита Милявская в коротких шортах рассказала о плюсах ношения маски: «Со мной знакомится молодежь»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
После развода с пятым мужем Лолита Милявская похудела и похорошела. Артистка с удовольствием демонстрирует изменившиеся формы, а благодаря ее новой стильной стрижке сложно поверить в ее возраст. Несколько часов назад певица рассказала подписчикам, чем для нее закончился поход за черешней: «Эйджизму нЭт😂✌️😘».
«А знаете, в чем прикол нахождения в маске? Я вышла из дома за черешней, иду-иду, а со мной молодежь начала знакомиться. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Это так круто! Маска помогает тебе быть не старородящей», — иронизирует Лолита. Стоит отметить, что для выхода Милявская выбрала короткие свободные шорты под джинс и черную футболку с открытым плечом.
«Молодежь не ошибается. Красотка», «Лолчитта! Ты не шутишь !!!! Красавица», «Возраст это состояние души, а не тела, понятное дело, что вы Лола ещё девочка, при чем шалунья😉», «Я не удивляюсь что знакомиться😏 Я бы вообще ослепла от такой красотки», «Как 20-ти летняя, выглядите на миллион», «Это просто секси девчонка ❤️», «Вам до старости, как до луны и обратно)) 😍😘 еще ооооооооооочень далеко 😉», «Молодец! Так похудела! Просто чудо 👍», «Лолита, Вы прелесть! Как всегда, Вы шикарны🤗», «Вы же такая секси вот они и пристают», «Красота - страшная сила во все времена👏», «Лола вы у нас лучше всех! , и уж тем более не старородящая!», «Лолочка, да Вы у нас огонь-пожар,хоть в маске,хоть без!», «Так похудела, молодчина. Девочка👍» — восхищаются фолловеры (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
А вам нравится, как выглядит 56-летняя Лолита Милявская?
Больше о Лолите Милявской вы можете прочитать здесь.
Фото: Instagram/@lolitamilyavskaya, Globallookpress, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: Instagram/@lolitamilyavskaya
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