Похудевшая Лолита Милявская в коротких шортах рассказала о плюсах ношения маски: «Со мной знакомится молодежь»

После развода с пятым мужем Лолита Милявская похудела и похорошела. Артистка с удовольствием демонстрирует изменившиеся формы, а благодаря ее новой стильной стрижке сложно поверить в ее возраст. Несколько часов назад певица рассказала подписчикам, чем для нее закончился поход за черешней: «Эйджизму нЭт😂✌️😘».

«А знаете, в чем прикол нахождения в маске? Я вышла из дома за черешней, иду-иду, а со мной молодежь начала знакомиться. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Это так круто! Маска помогает тебе быть не старородящей», — иронизирует Лолита. Стоит отметить, что для выхода Милявская выбрала короткие свободные шорты под джинс и черную футболку с открытым плечом.