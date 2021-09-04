Похудевшая Лариса Долина с идеальной укладкой вышла в эфир и сообщила грустную новость
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Этой весной артистка решила создать свой аккаунт в Instagram и за прошедшие месяцы успела набрать тысячи подписчиков. Однако на днях страница оказалась взломана. Учитывая преступные цели злоумышленников, 65-летняя певица со страницы своей дочери Ангелины обратилась к фанатам, призвав не верить в обращения от якобы ее имени. Ролик разместили и мноие звездные коллеги артистки.
Сейчас страница Ларисы Долиной недоступна. Удастся ли певице вернуть аккаунт с прежним адресом и восстановить подписчиков, пока неизвестно. Многие пользователи выразили сочувствие артистки.
К слову, также многочисленными оказались и комплиментарные отзывы. Лариса Долина в этом ролике восхитила поклонников стройной фигурой и стильной укладкой. «Такую красоту взломали... За что?!», — задалась вопросом одна из пользовательниц.
Ранее российский диайнер сообщил, какой размер одежды носит сбросившая вес Лариса Долина.
Фото и видео: @dolinalina/Instagram; Komsomolskaya Pravda, Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Anatoly Lomokhov, /Global Look Press