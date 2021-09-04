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Похудевшая Лариса Долина с идеальной укладкой вышла в эфир и сообщила грустную новость

Певица Лариса Долина, которая всего несколько меяцев назад завела страницу в соцсетях, пожаловалась на ее взлом. Сейчас аккаунт недоступен, однако ранее, по словам артистки, им пытались воспользоваться мошенники. Обращение певицы растиражировали в соцсетях ее близкие и коллеги. А пользователи не только посочувствовали, но и восхитились обаятельным видом 65-летней звезды.