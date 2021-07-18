Не фотошоп! Дизайнер раскрыла реальные размеры Ларисы Долиной
В образе Ларисы Долиной поклонники давно заметили разительные перемены — певица, наконец, нашла действенный способ, как держать себя в прекрасной форме. Заметно похудевшая артистка, теперь не стесняется облегающих нарядов, смело надевает мини и не позволяет себе выходить на публику без идеально подобранного образа. А при такой жаре — это непросто. Все звездные гости фестиваля «Славянский базар», который сейчас проходит в Витебске, позволяют себе днем появляться на публике без макияжа и брендов, для Долиной — это табу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Более того, несмотря на изнуряющую погоду, певица отправилась на шопинг. Последние несколько лет Долина при каждом визите старается заглянуть в студию местного дизайнера одежды Татьяны Сычевой, где в разное время наряжались Надежда Бабкина, Ким Брейтбург и другие знаменитости.
Долиной очень понравился яркий серебряный костюм, усыпанный пайетками. От него отказалась другая звезда, которая накануне фестиваля, заказала дизайнеру целых пять образов. Но во время примерки отказалась от жакета и брюк oversize. Но Ларисе Александровне они понравились сразу. Правда, по словам Татьяны Сычевой журналистам КП, его пришлось ушивать: «Потому что она сейчас очень худенькая: 42 размер одежды», — призналась белорусский дизайнер. Примерные параметры такого размера: 86-66-92. Обновку Долина сразу надела на один из концертов в рамках любимого многими фестиваля.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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