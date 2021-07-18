Не фотошоп! Дизайнер раскрыла реальные размеры Ларисы Долиной

В образе Ларисы Долиной поклонники давно заметили разительные перемены — певица, наконец, нашла действенный способ, как держать себя в прекрасной форме. Заметно похудевшая артистка, теперь не стесняется облегающих нарядов, смело надевает мини и не позволяет себе выходить на публику без идеально подобранного образа. А при такой жаре — это непросто. Все звездные гости фестиваля «Славянский базар», который сейчас проходит в Витебске, позволяют себе днем появляться на публике без макияжа и брендов, для Долиной — это табу.