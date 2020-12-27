Похудевшая Ирина Пегова в стильном спортивном костюме похвасталась стройными ногами
Фото: www.instagram.com/pegovairina/
Ирина Пегова с дочерью Татьяной отправились перед Новым годом восстановиться в одну из элитных клиник. Там они набираются сил и наслаждаются природой. Ирина Пегова опубликовала в Instagram красивое фото, на котором позирует в спортивном костюме среди стилизованных фигурок больших пингвинов.
«Кто-то так хорошо отдыхает, релаксирует, правильно питается и шлифует свое тело, что скоро превратится в сбалансированного, уравновешенного, гладкого, лоснящегося пингвина!», — подписала актриса снимок.
Внимание поклонников привлекло то, как красиво выглядит Ирина и какой стройной она стала. «Прекрасно выглядите», «Красотка», «Красивая девушка», «Ирочка, выглядишь просто замечательно, просто девочка!», «Ирина, отлично выглядите! Перепутала вас с дочерью. Приближала фотографию два раза», «Худышка», «Я думала, что это Таня. Потом на кроссовки посмотрела, поняла, что это вы, Ирина, огонь просто! Прекрасно выглядите!», «Иришка, вы красавица , умница и замечательный человек», — получила Ирина сотни комплиментов.
Ирина Пегова ведет активный образ жизни: она регулярно занимается спортом, спортивными танцами. Участвует во многих проектах: «Танцы со звездами», «Ледниковый период» и других. ЗОЖ помогает ей поддерживать себя в тонусе и прекрасной форме. Многие из поклонников отмечают, что ей уже пора переставать худеть, иначе она потеряет свою индивидуальность.
Ранее актриса рассказывала о своей диете и том, что помогает ей сохранять фигуру.
Фото и видео: Instagram Ирины Пеговой
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