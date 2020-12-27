Похудевшая Ирина Пегова в стильном спортивном костюме похвасталась стройными ногами

Внимание поклонников привлекло то, как красиво выглядит Ирина и какой стройной она стала. «Прекрасно выглядите», «Красотка», «Красивая девушка», «Ирочка, выглядишь просто замечательно, просто девочка!», «Ирина, отлично выглядите! Перепутала вас с дочерью. Приближала фотографию два раза», «Худышка», «Я думала, что это Таня. Потом на кроссовки посмотрела, поняла, что это вы, Ирина, огонь просто! Прекрасно выглядите!», «Иришка, вы красавица , умница и замечательный человек», — получила Ирина сотни комплиментов.

Ирина Пегова ведет активный образ жизни: она регулярно занимается спортом, спортивными танцами. Участвует во многих проектах: «Танцы со звездами», «Ледниковый период» и других. ЗОЖ помогает ей поддерживать себя в тонусе и прекрасной форме. Многие из поклонников отмечают, что ей уже пора переставать худеть, иначе она потеряет свою индивидуальность.

Ранее актриса рассказывала о своей диете и том, что помогает ей сохранять фигуру.