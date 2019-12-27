Стройные ноги, подтянутые фигуры: Эвелина Бледанс и Алла Довлатова устроили битву купальников
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Фото: Instagram
Эвелина Бледанс и Алла Довлатова порадовали своих подписчиков красивыми кадрами, на которых и одна, и вторая позируют в красивых купальниках.
50-летняя Эвелина Бледанс, отдыхающая с сыном Таиланде, опубликовала новые фотографии из фотосессии, которую сделала некоторое время назад. Для съемок она выбрала бикини шоколадного цвета, а 45-летняя Алла Довлатова примерила сразу несколько плавательных костюмов — от яркого бикини, до монохромного сплошного купальника.
«Какое фото из бассейна лучше 1 или 2? Как говорится: в профиль или в фас? И, кстати, фас — купальнико-ненавистникам взрослых дам», — написала Эвелина, намекая на скандал с Собчак (Ксения пристыдила женщин в возрасте 40+ за откровенные фотографии, — прим. ред).
Алла Довлатова призналась, что долго не фотографировалась в купальниках, потому что худела.
Поклонники обеих теледив оценили их старания в сохранении красивых фигур и внешний вид. «Аллочка, вы просто красатулечка», «Вы супер, очень красивая», «Смотрю на вас, слушаю и восхищаюсь, как же все гармонично прекрасною у вас», «Беллисимо», — написали фолловеры Аллы Довлатовой в комментариях.
«И первая, и вторая фотография просто суперкласс, и как бы грубо ни звучало, просто секс», «Шикарная дива», «Оба фото — огонь!», — похвалили Эвелину Бледанс.
А чьи фотографии вам понравились больше?
Фото и видео: Instagram
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