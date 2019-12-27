passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стройные ноги, подтянутые фигуры: Эвелина Бледанс и Алла Довлатова устроили битву купальников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Эвелина Бледанс

Фото: Instagram

Актриса и телеведущая опубликовали в Instagram смелые фото в красивых бикини.

Эвелина Бледанс и Алла Довлатова порадовали своих подписчиков красивыми кадрами, на которых и одна, и вторая позируют в красивых купальниках.

50-летняя Эвелина Бледанс, отдыхающая с сыном Таиланде, опубликовала новые фотографии из фотосессии, которую сделала некоторое время назад. Для съемок она выбрала бикини шоколадного цвета, а 45-летняя Алла Довлатова примерила сразу несколько плавательных костюмов — от яркого бикини, до монохромного сплошного купальника.

«Какое фото из бассейна лучше 1 или 2? Как говорится: в профиль или в фас? И, кстати, фас — купальнико-ненавистникам взрослых дам», — написала Эвелина, намекая на скандал с Собчак (Ксения пристыдила женщин в возрасте 40+ за откровенные фотографии, — прим. ред).

Алла Довлатова призналась, что долго не фотографировалась в купальниках, потому что худела.

Поклонники обеих теледив оценили их старания в сохранении красивых фигур и внешний вид. «Аллочка, вы просто красатулечка», «Вы супер, очень красивая», «Смотрю на вас, слушаю и восхищаюсь, как же все гармонично прекрасною у вас», «Беллисимо», — написали фолловеры Аллы Довлатовой в комментариях.

«И первая, и вторая фотография просто суперкласс, и как бы грубо ни звучало, просто секс», «Шикарная дива», «Оба фото — огонь!», — похвалили Эвелину Бледанс.

А чьи фотографии вам понравились больше?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!