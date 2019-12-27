Стройные ноги, подтянутые фигуры: Эвелина Бледанс и Алла Довлатова устроили битву купальников

50-летняя Эвелина Бледанс, отдыхающая с сыном Таиланде, опубликовала новые фотографии из фотосессии, которую сделала некоторое время назад. Для съемок она выбрала бикини шоколадного цвета, а 45-летняя Алла Довлатова примерила сразу несколько плавательных костюмов — от яркого бикини, до монохромного сплошного купальника.

«Какое фото из бассейна лучше 1 или 2? Как говорится: в профиль или в фас? И, кстати, фас — купальнико-ненавистникам взрослых дам», — написала Эвелина, намекая на скандал с Собчак (Ксения пристыдила женщин в возрасте 40+ за откровенные фотографии, — прим. ред).