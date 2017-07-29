«Похожи!»: Наталья Штурм опубликовала редкое фото с 28-летней дочерью
В начале лета звезда 90-х Наталья Штурм вновь заявила о себе. Только вот далеко не благодаря своему творчеству, а с помощью откровенных снимков.
Сейчас в блоге певицы с завидным постоянством появляются новые фото, на которых она во всей демонстрирует голую грудь и другие достоинства, провоцируя общественность.
Однако сегодня Штурм удивила своих поклонников. Ведь вместо уже привычных откровенных снимков, она опубликовала редкое фото со своей взрослой дочерью Еленой. Кадр был сделан в ночном клубе и, похоже, певица с наследницей весело провели время вместе.
«Вместе #мамадочь#partytime #nightclub», - подписала Наталья.
«Очень похожи», «Красавицы», «Какие куколки, искорки, огонечки, такие милые, два пазлика от мазаики, чувствуется радость и любовь», - прокомментировали фото подписчики.
Фото: instagram.com