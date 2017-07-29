В начале лета звезда 90-х Наталья Штурм вновь заявила о себе. Только вот далеко не благодаря своему творчеству, а с помощью откровенных снимков.

Сейчас в блоге певицы с завидным постоянством появляются новые фото, на которых она во всей демонстрирует голую грудь и другие достоинства, провоцируя общественность.

Однако сегодня Штурм удивила своих поклонников. Ведь вместо уже привычных откровенных снимков, она опубликовала редкое фото со своей взрослой дочерью Еленой. Кадр был сделан в ночном клубе и, похоже, певица с наследницей весело провели время вместе.