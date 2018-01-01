36-летняя Джессика Альба родила долгожданного сына.

После рождения двух дочек актриса Джессика Альба и ее муж, кинопродюсер Кэш Уоррен, мечтали о сыне. Под Новый год мечта сбылась: на свет появился их долгожданный сын. Его имя и первый портрет счастливая мама опубликовала в Instagram.

«Хэйс Альба Уоррен, 31 декабря 2017. Это лучший новогодний подарок! Кэш и я чувствуем себя очень счастливыми. Хэвен и Онор одержимы маленьким братиком», — написала она.