Похожи? Джессика Альба стала мамой в третий раз и показала портрет малыша
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36-летняя Джессика Альба родила долгожданного сына.
После рождения двух дочек актриса Джессика Альба и ее муж, кинопродюсер Кэш Уоррен, мечтали о сыне. Под Новый год мечта сбылась: на свет появился их долгожданный сын. Его имя и первый портрет счастливая мама опубликовала в Instagram.
«Хэйс Альба Уоррен, 31 декабря 2017. Это лучший новогодний подарок! Кэш и я чувствуем себя очень счастливыми. Хэвен и Онор одержимы маленьким братиком», — написала она.
Девочки уже совсем большие: Онор в этом году исполнилось девять, а Хэвен — шесть. Тем интереснее им общаться с крохотным братом.
Напомним, что Джессика и Кэш поженились в 2008 году. О беременности Джессика сообщила с помощью трогательного видеоролика в Instagram.
Фото: instagram, globallookpress