Звездная чета готовится к пополнению в семействе

Сегодня 36-летняя Джессика Альба поделилась с поклонниками радостной новостью. Актриса и ее супруг, 38-летний Кэш Уоррен готовятся к рождению третьего ребенка. Об этом звезда рассказала в своем блоге, опубликовав милое видео с двумя дочками.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) Июл 17 2017 в 4:06 PDT

«Кэш и я в скором времени будем в меньшинстве #мысноваэтосделали #благословение», - подписала она.

Напомним, что Джессика и Кэш поженились в 2008 году. Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей девятилетнюю Онор Мари и пятилетнюю Хэвен Гарнер.