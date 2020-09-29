Анна Хилькевич показала милое видео прогулки с детьми

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в своем Instagram видео прогулки со своими детьми и рассказала, как она проводит время с малышами и занимается их воспитанием.

Молодая мама рассказывает в подписи к видео, что ей постоянно приходится решать споры детей – малыши спорят, у кого больше игрушек или конфет, у кого красивее.

Также Анна отметила, что дает своим детям конфеты, чего не допускают многие родители, но указала, что проблем с зубами у малышей нет – они постоянно чистят зубы и часто ходят к стоматологу.