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Анна Хилькевич показала милое видео прогулки с детьми

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Фото из личного архива Хилькевич

Фото: www.instagram.com/annakhilkevich/

Актриса рассказала о соперничестве дочек и призналась, что дает им конфеты.

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в своем Instagram видео прогулки со своими детьми и рассказала, как она проводит время с малышами и занимается их воспитанием.

Молодая мама рассказывает в подписи к видео, что ей постоянно приходится решать споры детей – малыши спорят, у кого больше игрушек или конфет, у кого красивее.

Также Анна отметила, что дает своим детям конфеты, чего не допускают многие родители, но указала, что проблем с зубами у малышей нет – они постоянно чистят зубы и часто ходят к стоматологу.

Подписчики в комментариях восхитились детьми и обсудили, стоит ли давать детям конфеты. Большинство подписчиков поддержали Анну, заявив, что детства без конфет и быть не может.

Кроме того, поклонники отметили, что дети очень красивые и похожи друг на друга – подписчики шутят, как мама их различает. Актриса в ответ пошутила, что сама не понимает.

Анну похвалили за отличное воспитание детей. Актриса воспитывает двух девочек – Арианну и Марию Волковых.

Ранее Хилькевич призналась, что завидует другим женщинам и пожаловалась на фигуру.

Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич

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