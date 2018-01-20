Похорошевшая Олеся Судзиловская с мужем, молодая мама Елена Захарова и другие на премьере «Хэппи-Энд»
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Звезды посетили премьеру фильма в «Барвихе LUXURY VILLAGE».
В минувшие выходные состоялся премьерный показ черной комедии «Хэппи-энд» австрийского кинорежиссера Михаэля Ханеке, рассказывающей о решивших свести счеты с жизнью членах буржуазного семейства, у которых есть все, чтобы быть счастливыми, но нет такой потребности. Олеся Судзиловская, Елена Захарова, Алика Смехова, Павел Деревянко и другие российские звезды посетили кинозал в «Барвихе LUXURY VILLAGE», чтобы первыми оценить фильм.
Внимание гостей обратила на себя Олеся Судзиловская. Она прибыла на мероприятие с супругом Сергеем и выглядела исключительно свежо.
Присутствующие отметили цветущий вид молодой мамы Елены Захаровой. Она быстро вернулась в форму после беременности и родов и уже спустя десять дней блистала на мероприятиях.
Картина выйдет в широкий прокат 25 декабря.
Фото: архивы пресс-служб