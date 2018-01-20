Звезды посетили премьеру фильма в «Барвихе LUXURY VILLAGE».

В минувшие выходные состоялся премьерный показ черной комедии «Хэппи-энд» австрийского кинорежиссера Михаэля Ханеке, рассказывающей о решивших свести счеты с жизнью членах буржуазного семейства, у которых есть все, чтобы быть счастливыми, но нет такой потребности. Олеся Судзиловская, Елена Захарова, Алика Смехова, Павел Деревянко и другие российские звезды посетили кинозал в «Барвихе LUXURY VILLAGE», чтобы первыми оценить фильм.