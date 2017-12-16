42-летняя Елена Захарова, совсем недавно ставшая мамой, не смогла отказаться от приглашения на вечеринку по случаю окончания съемок фильма «Училка-2».

Елена Захарова долго скрывала свою вторую беременность и не комментировала свой новый роман. Слухи оставались лишь слухами, пока актриса не родила дочь 8 декабря и не захотела поделиться радостью с поклонниками.

Незадолго до счастливого события Захарова дала откровенное интервью о личной жизни и рассказала, что хочет сосредоточиться на семье. Многие сделали вывод, что Елена будет проводить все свое время с новорожденной малышкой, однако на днях она появилась на вечеринке по случаю завершения съемок фильма «Училка-2», в которых также принимала участие на раннем сроке беременности.

Молодая мама с удовольствием фотографировалась с коллегами, которые опубликовали снимки в своих Instagram. А вам нравится, как выглядит Елена Захарова через 10 дней после родов?

Фото: Instagram