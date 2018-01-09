Похорошевшая Елена Корикова опубликовала фото с молодым и очень симпатичным мужчиной
45-летняя актриса Елена Корикова нечасто публикует фотографии в соцсетях. Поэтому снимок, который появился в ее Instagram в эти выходные, вызвал массу комментариев. Особый интерес поклонники проявили к личности молодого и симпатичного мужчины, который оказался рядом со звездой на горнолыжном курорте.
«Спасибо инструктору по горным лыжам Евгению за прекрасное обучение!!! Горы, солнце, счастливые люди вокруг, это так здорово!!! Радость переполняет!!! Делюсь с Вами», — написала Лена.
«Как здорово! Хорошего вам отдыха и ярких впечатлений», «Какой интересный мужчина рядом с Вами! Красавчик», «Инструктор конкретный и самонадеянный. Вобщем мужик настоящий», «Красивые!», «Шикарное фото», — комментируют фолловеры.
«Ленусь красотка», «Замечательная молодая женщина! Хорошая актриса! Счастья, любви, всего самого доброго!», «Лена, как же приятно Вас здесь видеть! Такую красивую, нежную, с сияющими глазами, а главное настоящую! Выглядите просто потрясающе», — обсуждают поклонники внешность актрисы, почти не изменившейся за 10 лет.
«Елена замечательная актриса, наслаждайтесь жизнью и не давайте унынию завладеть собой», — желают они любимице.
Сообщения о «черной полосе» в жизни актрисы обеспокоили преданных фанатов в конце прошлого года. Коллеги сообщали, что звезда сериала «Бедная Настя» начала пропускать рюмочку-другую после расставания с любимым мужчиной. Судя по всему, сейчас Елена счастлива. Желаем актрисе, чтобы «белая полоса» продлилась как можно дольше.
Фото: globallookpress, instagram