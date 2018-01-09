Поклонники обсуждают новый снимок в Instagram Елены Кориковой.

45-летняя актриса Елена Корикова нечасто публикует фотографии в соцсетях. Поэтому снимок, который появился в ее Instagram в эти выходные, вызвал массу комментариев. Особый интерес поклонники проявили к личности молодого и симпатичного мужчины, который оказался рядом со звездой на горнолыжном курорте.

«Спасибо инструктору по горным лыжам Евгению за прекрасное обучение!!! Горы, солнце, счастливые люди вокруг, это так здорово!!! Радость переполняет!!! Делюсь с Вами», — написала Лена.