«Пока муж на работе»: 70-летняя Алла Пугачева призналась, что скучает по приключениям

«Приезжайте в гости Алла Борисовна!!! У меня тоже муж на работе в сын в универе!!! Шикарную поляну и зажигательную атмосферу гарантирую», — отозвалась Наташа Королева.

«Какое заманчивое предложение.Спасибо Натусик, но нам с тобой 2 х часов мало», — вежливо отказалась Примадонна.

«А туда ,куда душа зовет ❤️», — написал Николай Басков.

«Колюня, дорогой, душа говорит: "Дурака то не валяй, сиди дома не гуляй"», — призналась Примадонна.

Поклонники Примадонны помнят ее ночные вылазки в казино, азартные игры с коллегами. Маме Кристины, Лизы и Гарри явно есть о чем рассказать им, а детям — есть чем повосхищаться и чему поудивляться.