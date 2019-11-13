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«Пока муж на работе»: 70-летняя Алла Пугачева призналась, что скучает по приключениям

Примадонна решила пококетничать в Сети — и друзья ее поддержали.

В последнее время Алла Пугачева стала часто выходить в свет. Не изменяя своей привычке, певица тщательно подбирает образы. Наряд с премьеры фильма «Грех» побудил ее поностальгировать о былых приключениях.

«Куда бы рвануть пока дети спят, а муж на работе?», — написала звезда под дерзкой фотографией.

«Приезжайте в гости Алла Борисовна!!! У меня тоже муж на работе в сын в универе!!! Шикарную поляну и зажигательную атмосферу гарантирую», — отозвалась Наташа Королева.

«Какое заманчивое предложение.Спасибо Натусик, но нам с тобой 2 х часов мало», — вежливо отказалась Примадонна.

«А туда ,куда душа зовет ❤️», — написал Николай Басков.

«Колюня, дорогой, душа говорит: "Дурака то не валяй, сиди дома не гуляй"», — призналась Примадонна.

Поклонники Примадонны помнят ее ночные вылазки в казино, азартные игры с коллегами. Маме Кристины, Лизы и Гарри явно есть о чем рассказать им, а детям — есть чем повосхищаться и чему поудивляться.

Фото и видео: instagram

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