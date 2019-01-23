«Просчитывает ходы, азартная»: пятилетняя дочь Аллы Пугачевой становится ее копией

В конце 90-х, когда в Москве еще работали казино, Алла Борисовна Пугачева была в них частой гостьей. Поговаривают, что она проигрывала и выигрывала крупные суммы. Ее пятилетняя дочь Лиза определенно унаследовала мамин азарт.

В своем новом видео Максим Галкин показал, как дочь «обчистила» его как мальчика, играя в настольные игры. «Лизу невозможно обыграть в домино! Реально! Она просчитывает ходы. А азартная!», — рассказал он.

Поклонники, в свою очередь, восхитились тем, как победительница глумится над проигравшим в конце ролика. В интонациях малышки они услышали фирменные «нотки» Примадонны.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram