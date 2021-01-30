Погибла трансгендерная певица и соавтор Мадонны

О своей трансгендерности она заявила в одном из интервью в 2018 году. «Быть трансгендерной персоной — это брать на себя ответственность за то, чтобы твое тело пришло в гармонию с душой, чтобы они не сражались друг с другом, пытаясь выжить», — откровенно рассказывала артистка.

К слову, ранее мы писали, что Мадонна устроила домашний модный показ с подросшими дочерями. Звезда поделилась серией семейных снимков, на которых позирует в стильных образах вместе с приемными дочерями — с 8-летними Стеллой и Эстер Чикконе. Поп-королева одолжила девочками свои наряды и устроила вместе с ними домашний модный показ.