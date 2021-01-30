Погибла трансгендерная певица и соавтор Мадонны
Фото: @ciciaran / Instagram
О смерти артистки сообщил работавший с ней звукозаписывающий лейбл PAN. «Отдыхай, невероятный человек», — написали представители компании в Twitter. Позже смерть певицы подтвердил ее представитель. По его словам, она погибла в результате несчастного случая в Греции. «Нашим приоритетом является уважение и конфиденциальность семьи артистки. Мы также просим фанатов об уважении к частной жизни погибшей», — говорится в официальном заявлении представителей Sophie.
Номинантка премии «Грэмми» сотрудничала с Мадонной и была автором ее нескольких песен. Например, она приняла участие в записи хита знаменитой певицы Bitch I'm Madonna, вышедшего в 2015 году. Кроме того, известно, что девушка сотрудничала с рэпером Винс Стейплс, и британской певицей Charli XCX. Она также была музой модных дизайнерских домов.
О своей трансгендерности она заявила в одном из интервью в 2018 году. «Быть трансгендерной персоной — это брать на себя ответственность за то, чтобы твое тело пришло в гармонию с душой, чтобы они не сражались друг с другом, пытаясь выжить», — откровенно рассказывала артистка.
К слову, ранее мы писали, что Мадонна устроила домашний модный показ с подросшими дочерями. Звезда поделилась серией семейных снимков, на которых позирует в стильных образах вместе с приемными дочерями — с 8-летними Стеллой и Эстер Чикконе. Поп-королева одолжила девочками свои наряды и устроила вместе с ними домашний модный показ.
Фото и видео: @ciciaran / Instagram
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