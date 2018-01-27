Ани Лорак показала фото и видео с репетиций шоу.

Зрители редко видят, что скрывается за кулисами популярных шоу. Они могут только догадываться, что за красивой картинкой скрыто немало труда. Певица Ани Лорак показала фото и видео со своих репетиций. «Локти поранила в декорациях, но счастливая от хорошего результата», — написала она.

«Шикарная, Бог ее наградил всем. Смотрю на нее с огромным наслаждением», «Пожалуйста аккуратнее!!! Берегите себя!!!! Вы же наше сокровище без которого мы никуда, вы должны быть в целости и сохранности!!!!», «Берегите себя Каролиша аккуратней! Мы переживаем за вас, мы вас очень любим. Спасибо большое за ваш труд, за то что вы делаете нас, спасибо за ваше творчество», — комментируют поклонники.