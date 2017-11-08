Певица готовит для своих поклонников сюрприз.

Ани Лорак очень эмоционально отреагировала на завершение своего шоу, но с гордостью рассказала о подготовке нового.

«Дорогие друзья, сегодня слезы мешают говорить… Мы дали 398 шоу, для более чем 1 миллион зрителей! Но, сказав «прощай» шоу «Каролина», мы приветствуем новое шоу - DIVA! Вся команда бросила силы на подготовку удивительного, высококачественного концерта, с невероятной энергией музыки!», – поделилась Ани.