Страстные танцы и откровенные наряды: Ани Лорак эмоционально анонсировала новое шоу
Ани Лорак очень эмоционально отреагировала на завершение своего шоу, но с гордостью рассказала о подготовке нового.
«Дорогие друзья, сегодня слезы мешают говорить… Мы дали 398 шоу, для более чем 1 миллион зрителей! Но, сказав «прощай» шоу «Каролина», мы приветствуем новое шоу - DIVA! Вся команда бросила силы на подготовку удивительного, высококачественного концерта, с невероятной энергией музыки!», – поделилась Ани.
«Каролина» – это история маленькой девочки из небольшого города, которая смогла осуществить свою мечту и стать певицей. Со своим шоу Ани объехала 12 стран и 180 городов. Представления поражали зрителей своим масштабом, яркими красками и спецэффектами. В ходе постановки артистка сменила множество смелых нарядов и выступала с такими звездами как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазерев и Валерий Миладзе.
Еще неизвестно, каким будет будущее представление певицы, но судя по фотографиям с уже отгремевшего шоу, можно с уверенностью заявить, что будет жарко!
Фото: архивы пресс-служб