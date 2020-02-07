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Подруга Киану Ривза и его избранницы раскрыла секреты их тайного романа: «Они идеальная пара, ему повезло»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Киану Ривз и Александра Грант вместе почти 10 лет

Фото: EAST NEWS

Актриса Дженнифер Тилли призналась, что знала об отношениях Ривза и Грант уже много лет, и отметила, что они подходят друг другу.

В ноябре 2019 года один из секс-символов Голливуда Киану Ривз вышел в свет с подругой Александрой Грант. Именно это их появление, когда они держались за руки и выглядели счастливыми, наделал много шума. Все порадовались за Ривза, который много лет слыл завидным холостяком.

Подруга художницы Александры Грант — актриса Дженнифер Тилли — призналась в интервью изданию Page Six, что знала об их романе давно. «Не понимаю, почему их появление наделало столько шума. Ведь они много раз появлялись вместе на публике», — удивилась она. На самом деле, поклонники звезды фильма «Скорость» нашли в Сети множество совместных фото Киану и Александры.

Александра фотографирует Киану с поклонником
EAST NEWS
Киану и Александра выходят из кафе
EAST NEWS

Ривз и Грант познакомились около 10 лет назад, когда вели совместный проект: Александра иллюстрировала книгу Киану. С тех пор они практически неразлучны. «Они идеальная пара: оба спокойные и уравновешенные, — продолжает Дженнифер Тилли. — Я видела его на открытии ее новой выставки. Киану старался не быть в центре внимания. Все помешались на обсуждении их романа. Это ослепительный голливудский роман».

Об Александре Грант до сих пор известно немного, но ее подруга Дженнифер характеризует ее как тихую и интеллигентную женщину. «Киану тоже хороший парень, ему очень повело», — добавила она.

Во время беседы актрису спросили, знает ли она что-либо об их планах насчет свадьбы. «Они будут делать то, что хотят», — заметила она, не вдаваясь в подробности.

Фото: Getty Images

Киану Ривз долгое время сохранял репутацию одиночки и заядлого холостяка. Такой имидж он заработал после трагической гибели в ДТП в 2001 году своей невесты — актрисы Дженнифер Сайм.

Фото: East News, Getty Images, кадры фильма

Видео: Nicki Swift

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