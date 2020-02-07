Подруга Киану Ривза и его избранницы раскрыла секреты их тайного романа: «Они идеальная пара, ему повезло»

Ривз и Грант познакомились около 10 лет назад, когда вели совместный проект: Александра иллюстрировала книгу Киану. С тех пор они практически неразлучны. «Они идеальная пара: оба спокойные и уравновешенные, — продолжает Дженнифер Тилли. — Я видела его на открытии ее новой выставки. Киану старался не быть в центре внимания. Все помешались на обсуждении их романа. Это ослепительный голливудский роман».

Об Александре Грант до сих пор известно немного, но ее подруга Дженнифер характеризует ее как тихую и интеллигентную женщину. «Киану тоже хороший парень, ему очень повело», — добавила она.

Во время беседы актрису спросили, знает ли она что-либо об их планах насчет свадьбы. «Они будут делать то, что хотят», — заметила она, не вдаваясь в подробности.