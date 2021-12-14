Подруга Хлебниковой назвала истинную причину пожара в ее квартире — не то, о чем все думают

После известий о пожаре, который произошел 18 ноября в двухуровневой квартире артистки Марины Хлебниковой, вокруг причин произошедшего строилась масса догадок. Все были убеждены в том, что возгорание произошло из-за двух пагубных привычек, к которым была пристрастна певица — спиртные напитки и курение.

Однако, эту информацию на корню опровергла ее близкая подруга — экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина. «Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла», — уверенно заверяет певица.

Также она сообщила, что недавно связывалась с Хлебниковой, чтобы справиться о ее состоянии здоровья. «Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба», — отметила Гулькина во время разговора с порталом 5tv.ru.

Ранее мы сообщали о том, что состояние исполнительницы хита «Чашка кофею» стабилизировалось и ее перевели из отделения реанимации, куда она попала с 20% ожогов по всему телу и отравлением угарным газом в общую палату.