Азиза нашла молодому мужу мать его будущих детей — ею станет давняя подруга певицы

Суррогатной матерью для ребенка Азизы и ее супруга Александро Лортэ вызвалась стать Марина Оганесян. Она является руководительницей танцевального ансамбля и, по совместительству, давней подругой певицы. «Женщина, которая придет в мой дом, будет мудрой… Она молодая, но прошла жизненный путь и определенные испытания. Она уважает меня, ценит наши отношения. Мы знакомы с ней 14 лет», — делится Азиза во время эфира телепередачи «Пусть говорят».

Танцовщица станет не только суррогатной, но и официальной матерью для будущего малыша. Девушка оформить документы, согласно которым у ребенка будет сразу две мамы.

Также певица не против того, чтобы между Мариной и ее супругом завязались романтические отношения. Она отметила, что является выходцем из восточной семьи, где придерживаются многоженства и образование «гаремов». Именно поэтому она спокойно отнесется к тому, что между Оганисян и Лортэ может возникнуть половое влечение.

Недавно Азиза заявляла, что планирует воспользоваться донорской яйцеклеткой певицы Наташи Королевой, с помощью которой попытается самостоятельно выносить ребенка.