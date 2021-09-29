Азиза призналась, что готова сама родить ребенка с помощью Наташи Королевой и своего супруга

Однако теперь звезда видит выход из ситуации. Узнав о том, что Наташа Королева стала биологической матерью для дочери своего друга, она хочет попросить у нее яйцеклетку, соединить ее с материалом своего супруга и родить ребенка сама. Об этом она рассказала в программе «Пусть говорят».

Она заявила, что ранее ее муж нашел итальянскую супружескую пару, которая готова помочь, однако Азизе не нравится этот вариант.

«У нас с ним первый конфликт: он хочет их, а у меня появилась надежда после заявление Наташи. Я могу взять у Королевой донорскую яйцеклетку, соединив ее с Алессандро и дальше выносить сама», – заявила она.