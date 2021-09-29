Азиза призналась, что готова сама родить ребенка с помощью Наташи Королевой и своего супруга
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Фото: @azizamuhamedova
Однако теперь звезда видит выход из ситуации. Узнав о том, что Наташа Королева стала биологической матерью для дочери своего друга, она хочет попросить у нее яйцеклетку, соединить ее с материалом своего супруга и родить ребенка сама. Об этом она рассказала в программе «Пусть говорят».
Она заявила, что ранее ее муж нашел итальянскую супружескую пару, которая готова помочь, однако Азизе не нравится этот вариант.
«У нас с ним первый конфликт: он хочет их, а у меня появилась надежда после заявление Наташи. Я могу взять у Королевой донорскую яйцеклетку, соединив ее с Алессандро и дальше выносить сама», – заявила она.
Она отмечает, что обращалась за помощью ко всем, кому могла. Так, она не хочет обращаться к донорам, поскольку хочет видеть и знать человека, который будет биологической матерью ее ребенка.
«Я ищу шансы везде, но не у всех. Моя племянница отказалась, сказав, что у нее проблемы с почками. Для ЭКО слишком много процедур, она не хочет подвергать себя опасности», – рассказывает Азиза.
Она призналась, что готова пройти через это сама. Однако ее смущает общественный резонанс, который возникнет вокруг этого. Поэтому певица хочет уехать в Италию, чтобы этого избежать.
«Добрые люди будут пить кровь мне, Наташе, мужу. Поэтому я готова уехать в Италию», – подытожила Азиза.
Фото: Instagram