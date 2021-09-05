Подросший сын Антона Батырева становится копией отца

Подписчиков Батырева тронул эмоциональный снимок, а многие отметили еще и усиливающееся сходство отца и сына. «Какие же вы хорошенькие, сынок — вылитый папуля!», «Добрыня стал просто копия папы», «Вот точно — весь в отца!», «Сразу видно — на одной волне», — прокоммнтировали подписчики.

Ранее в программе «Судьба человека» Антон батырев признался, что еще не познакомил сына со своей невестой Анной Савельевой. Актер впервые показал ее в ноябре прошлого года — через полгода после развода с Евгенией Лозой.