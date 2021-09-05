Подросший сын Антона Батырева становится копией отца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда сериалов «Пятницкий» и «Сладкая жизнь» Антон Батырев проводит уик-энд в компании своего единственного ребенка — сына, родившегося во втором из четырех браков актера. В этом году Добрыне исполнилось 8 лет, он увлекается скейтбордом и все чаще проводит время с отцом, который делится в соцсетях его снимками.
На этот раз Антон Батырев запечатлелся с сыном на краю огромных часов. Судя по реакции подписчиков звезды, фото смогло передать эмоции и отца, и сына.
Подписчиков Батырева тронул эмоциональный снимок, а многие отметили еще и усиливающееся сходство отца и сына. «Какие же вы хорошенькие, сынок — вылитый папуля!», «Добрыня стал просто копия папы», «Вот точно — весь в отца!», «Сразу видно — на одной волне», — прокоммнтировали подписчики.
Ранее в программе «Судьба человека» Антон батырев признался, что еще не познакомил сына со своей невестой Анной Савельевой. Актер впервые показал ее в ноябре прошлого года — через полгода после развода с Евгенией Лозой.
Фото и видео: @b.a.t.o.n, @sav__anna.1/Instagram