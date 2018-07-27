«Подросла девочка»: фото в купальнике и зажигательные танцы старшей дочери Татьяны Навки очаровали Сеть

Дочери Татьяны Навки растут не по дням, а по часам! Совсем недавно маленькая Надя была совсем крошкой, а теперь — командует старшим братом. Старшая дочь спортсменки, Саша Жулина, стала отличной компанией маме.

«Моя Саша Жулина! Подросла девочка. Как хорошо, когда можно потанцевать вместе с дочкой. Потрясающий вечер», — написала Татьяна под задорным видео.