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«Генеральша»: трехлетняя Надежда Пескова учит старшего брата нырять

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Татьяны Навки

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Татьяна Навка умилила подписчиков новым видео с дочерью.

Трехлетняя Надя Пескова уже демонстрирует задатки лидера. В новом видео, опубликованном мамой девочки, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой, малышка с борта яхты рассказывает, а потом наглядно показывает брату Дени, как нырять. «Как же Надюша любит руководить и учить ... На это можно смотреть бесконечно», — отметила спортсменка.

Поклонники восхищены смелостью девочки, прыгнувшей в воду без специальных плавательных средств: «Молодец! Какая смелая-как хорошо плавает!», «Ух! класс! у нас взрослые не умеют плавать! супер!», «Маленький лягушонок!», «Молодчинка! Бесстрашная!», «Молодец! Смелая девчушка, вся в маму!!!», «О божечки, какая спортивная и смелая девочка))) даже не знаю в кого такая пошла», «Гены ... есть с кого пример брать 😂😂 Полководец маленький».

Напомним, от первого брака у Татьяны Навки есть 18-летняя дочь Александра. Дмитрий Песков — многодетный отец. Первая супруга, Анастасия Буденная, в 1990 году родила политику сына Николая, а вторая, Екатерина Солоцинская, подарила ему троих детей — Елизавету, Мика и Дени. Младшая дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова родилась в 2014 году.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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