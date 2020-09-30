Поддерживает форму ради молодой жены: Петросян показал тренировку на тренажерах
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/?hl=ru
Евгений Петросян в своем Instagram показал, как он занимается на тренажерах. На видео, которым он поделился с подписчиками, видно, что юморист соблюдает все правила безопасности, введенные в связи с коронавирусом, и даже тренируется в маске.
Свою физическую форму Евгений старается поддерживать ради молодой жены, Татьяны Брухуновой.
16 сентября ему исполнилось 75 лет. В честь юбилея юморист впервые показал своего наследника, которому его родила его молодая супруга. Мальчика назвали Ватаном – свое имя малыш получил в честь отца Петросяна.
Евгений признается, что занятия даются ему с трудом, и отмечает, что старается во всем слушаться своего тренера. Петросян добавил, что недавно тренер увеличил ему нагрузку.
«Спортсмен я незнатный, поэтому спасибо ему за долготерпение», – пишет Петросян.
«Какой оптимизм! Вам еще сына растить», «Какой молодец! Восхищаюсь вами!», «И правильно! В 75 тоже можно начать новую жизнь. Да еще какую!», «Вот это молодец! А всем злопыхателям лучше взять пример с артиста», – пишут подписчики в комментариях.
Евгений Петросян в декабре прошлого года обзавелся молодой женой и вступил в брак со своей помощницей Татьяной Брухуновой. В марте 2020 года жена вновь сделала Петросяна отцом – у пары родился мальчик.
Фото и видео: Instagram Евгения Петросяна
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