Поддерживает форму ради молодой жены: Петросян показал тренировку на тренажерах

Евгений Петросян в своем Instagram показал, как он занимается на тренажерах. На видео, которым он поделился с подписчиками, видно, что юморист соблюдает все правила безопасности, введенные в связи с коронавирусом, и даже тренируется в маске.

Свою физическую форму Евгений старается поддерживать ради молодой жены, Татьяны Брухуновой.

16 сентября ему исполнилось 75 лет. В честь юбилея юморист впервые показал своего наследника, которому его родила его молодая супруга. Мальчика назвали Ватаном – свое имя малыш получил в честь отца Петросяна.

Евгений признается, что занятия даются ему с трудом, и отмечает, что старается во всем слушаться своего тренера. Петросян добавил, что недавно тренер увеличил ему нагрузку.

«Спортсмен я незнатный, поэтому спасибо ему за долготерпение», – пишет Петросян.