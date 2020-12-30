«Под охраной»: Анастасия Решетова умилила фотографиями с Ратмиром с пляжа
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru
Анастасия Решетов показала, как проводят время в Дубае вместе со своим сыном Ратмиром, гуляя по пляжу. Ратмир буквально очаровал всех подписчиц Анастасии своим не по-детски серьезным видом — всем своим видом он дает понять, что мама под охраной.
Внимание привлек и пляжный наряд Решетовой, которая появилась на фото в обтягивающем кремовом платье с длинным рукавом на одно плечо, надетым поверх черного купальника.
Подписчики отмечают, что мальчик далеко пойдет:
«Прям мужик мужик с рождения», «У Ратика такой взгляд осознанный , как у взрослого человека - такое ощущение , что он все и про всех знает», «Фигура огонь», «Характер отца», «Такой хорошенький», «Какой Ратмирчик уже большой стал», «Какой сладкий сладкий мальчик», «Какой взгляд!», «Красавчик!».
Покорять женщин у Ратмира действительно получается отлично — совсем недавно он очаровал Наталью Рудову, вместе с которой летел в Дубай в одном бизнес-джете.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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