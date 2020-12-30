«Под охраной»: Анастасия Решетова умилила фотографиями с Ратмиром с пляжа

Анастасия Решетов показала, как проводят время в Дубае вместе со своим сыном Ратмиром, гуляя по пляжу. Ратмир буквально очаровал всех подписчиц Анастасии своим не по-детски серьезным видом — всем своим видом он дает понять, что мама под охраной.

Внимание привлек и пляжный наряд Решетовой, которая появилась на фото в обтягивающем кремовом платье с длинным рукавом на одно плечо, надетым поверх черного купальника.