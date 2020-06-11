«Почему он такой худой»: пользователи Сети не узнали изменившегося Николая Баскова

«Красотаааа», «Гламурненько», «Вот что значит окунуться в мир шоу-бизнеса с головой», «Блестящие мужчины — во всех смыслах», «Вот как выглядят настоящие натестостероненные альфа-самцы», «На вас что, Киркоров чихнул?», «Фестиваль красок холи к нам приходит??», «Ааа, вот где пропавшие со сцены члены группы "Блестящие"», «Вам очень к лицу», «Без масок ( Ай Ай», — с юмором обсуждают фото подписчики.

Присутствующего на фото Николая Баскова узнали не все. «Кто это в желтом? Иванушка интернейшнл?», «Я думала тетенька, а это Басков», «Я что-то не поняла, кто второй? Неужели Басков?», «Это Басков???», «Баскова не узнать. Он так похудел», «Капец Басков похудел», «Басков похудел за карантин! Как? Вот волшебник», «Почему он такой худой», «Николай постарел», «На идеальном лице Николая морщины? Чтоооо, я думала время над ним не властно», — обсуждают подписчики.

А вы узнали самого известного блондина российской эстрады?