«Похудел и постарел»: поклонники просят Николая Баскова перестать сидеть на диетах

«Ну какой стройный красавец», «Наш Николай красавчик», «Стройняшка вы», «Вы молодец, сбросили вес и не набираете его обратно, держите себя в руках....а это очень сложно. Молодец, браво», «Так сильно похудел», — делают комплименты одни подписчики. «Похудел и подурнел...», «Какой то старый стал...», «Что-то похудели, вы , займитесь всеръез собой, отрегулируйте сон, никаких излишеств, берегите себя, впереди самое главное в жизни событие... нужны силы», «Коль что так исхудал», «В глазах печаль, хватит диет начинайте есть вкусняшки, и настроения улучшится», — критикуют другие.

Фото: instagram