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«Похудел и постарел»: поклонники просят Николая Баскова перестать сидеть на диетах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Николая Баскова

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Новые фотографии Николая Баскова насторожили его фанатов.

Некоторое время назад популярный певец Николай Басков всерьез взялся за свою фигуру. В короткие сроки ему удалось скинуть лишние килограммы, но по всей видимости результат его не устроил. Сегодня артист поделился новым селфи, на котором поклонники с трудом узнали любимца. Лицо «настоящего блондина» осунулось, губы стали тоньше, вокруг глаз появились глубокие морщины.

«Ну какой стройный красавец», «Наш Николай красавчик», «Стройняшка вы», «Вы молодец, сбросили вес и не набираете его обратно, держите себя в руках....а это очень сложно. Молодец, браво», «Так сильно похудел», — делают комплименты одни подписчики. «Похудел и подурнел...», «Какой то старый стал...», «Что-то похудели, вы , займитесь всеръез собой, отрегулируйте сон, никаких излишеств, берегите себя, впереди самое главное в жизни событие... нужны силы», «Коль что так исхудал», «В глазах печаль, хватит диет начинайте есть вкусняшки, и настроения улучшится», — критикуют другие.

Фото: instagram

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