«Почему мы выглядим как сестры»: дочь Синди Кроуфорд раскрыла секрет маминой молодости
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Синди Кроуфорд и ее дочь выглядят как ровесницы на новом селфи
Российские и иностранные СМИ не раз обсуждали невероятное сходство Синди Кроуфорд и ее дочери Кайи Гербер и гадали, что же позволяет 51-летней супермодели выглядеть такой молодой. Ответ на этот вопрос дала сама Кайя, опубликовав в своем блоге забавное селфи.
«Почему мы выглядим на один возраст», — шутливо вопрошает 15-летняя модель, которая уже успела поработать с Young Versace, Alexander Wang, Miu Miu.
Секрет в том, что Синди и сама не чувствует себя на свой возраст. Помимо молодости кожи, которую ей помогают сохранять лучшие косметологи, женщина сберегла молодость духа. Она фотографируется с детьми в Snapchat, занимается сапбордингом с мужем, увлекается йогой, гимнастикой и другими видами спорта, которые обычно уходят на второй план у женщин ее возраста. Все это помогает огоньку в ее глазах гореть и по сей день.
Впрочем, генетику никто не отменял. Мама Синди и бабушка Кайи также выглядит явно моложе своих лет.
Фото: instagram.com