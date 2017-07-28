Синди Кроуфорд и ее дочь выглядят как ровесницы на новом селфи

Российские и иностранные СМИ не раз обсуждали невероятное сходство Синди Кроуфорд и ее дочери Кайи Гербер и гадали, что же позволяет 51-летней супермодели выглядеть такой молодой. Ответ на этот вопрос дала сама Кайя, опубликовав в своем блоге забавное селфи.

«Почему мы выглядим на один возраст», — шутливо вопрошает 15-летняя модель, которая уже успела поработать с Young Versace, Alexander Wang, Miu Miu.