Синди Кроуфорд является одной из легендарных супермоделей 90-х и одной из самых красивых женщин мира. 20 февраля она отметила 51-й день рождения, сумев сохранить былую привлекательность. 15-летняя Кайя Гербер призналась, что нелегко быть дочерью такой суперженщины, особенно если решила пойти по ее стопам.

«Здорово, что она может дать мне массу полезных советов. А вот самый большой минус того, что она моя мама, это то, насколько она красива. Мне даже не хочется быть на фотографиях рядом с ней, потому что она невероятная. Кроме того, она как будто вообще не стареет. Это несправедливо», — заявила Кайя в интервью Refinery29.

Дочь Синди Кроуфорд уже делает первые шаги в модельном бизнесе: она снимается для глянца, сотрудичала с Versace, а недавно стала лицом линии Marc Jacobs Beauty. Кайя Гербер рада, что времена меняеются, и к моделям уже не относятся как к иконам:

«Надеюсь, люди больше не видят в моделях недостижимый и неприкасаемый идеал. Теперь есть соцсети, можно видеть их повседневную жизнь, а не только любоваться ими на обложках журналов, когда они при полном параде — с укладкой и макияжем».

Фото: Instagram, globallookpress.com