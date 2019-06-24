Поцелуи и ножницы: Хайди Клум показала, как проходит ее утро с молодым возлюбленным

Хайди Клум состоит в отношениях с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем с 2018 года. 16-летняя разница в возрасте не мешает страстным и гармоничным отношениям пары. Instagram каждого из них похож на семейный фотоальбом.
Супермодель показала подписчикам, как проходит ее утро с молодым возлюбленным. В ролике Хайди в постели стрижет Тому бороду, периодически попаивая его чаем. Рядом находится их любимая собака.
Подписчики удивились, что подобную процедуру проводят в неподходящем месте. А многие девушки написали, что и сами бы подстригли такого мужчину.
Том сделал предложение Хайди во время ЧМ-2018, и она ответила согласием. Том раньше уже был женат на модели, но брак продлился всего полгода. Хайди была замужем дважды: за парикмахером Риком Пипино и за певцом Силом, у них родились трое детей. У модели также есть старшая дочь от Флавио Бриаторе.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: Instagram
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