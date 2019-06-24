Поцелуи и ножницы: Хайди Клум показала, как проходит ее утро с молодым возлюбленным

Хайди Клум состоит в отношениях с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем с 2018 года. 16-летняя разница в возрасте не мешает страстным и гармоничным отношениям пары. Instagram каждого из них похож на семейный фотоальбом.

Супермодель показала подписчикам, как проходит ее утро с молодым возлюбленным. В ролике Хайди в постели стрижет Тому бороду, периодически попаивая его чаем. Рядом находится их любимая собака.