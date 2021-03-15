Девятилетняя дочь Бейонсе получила премию «Грэмми»

Подросток удостоилась статуэтки за видео на песню Brown Skin Girl «Девочка с темной кожей». В ролике она снялась со знаменитой мамой. Как уточнили организаторы, таким образом Блю Айви Картер стала одной из самых молодых лауреаток «Грэмми». Композиция стала саундтреком к фильму «Король Лев» 2019 года.

Отмечается, что в клипе у нее также есть собственная вокальная партия, которой открывается и завершается композиция. Песня была написана, когда девочке было семь лет. Она принесла дочери Бейонсе несколько наград.