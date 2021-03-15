Девятилетняя дочь Бейонсе получила премию «Грэмми»
Фото: East News
Подросток удостоилась статуэтки за видео на песню Brown Skin Girl «Девочка с темной кожей». В ролике она снялась со знаменитой мамой. Как уточнили организаторы, таким образом Блю Айви Картер стала одной из самых молодых лауреаток «Грэмми». Композиция стала саундтреком к фильму «Король Лев» 2019 года.
Отмечается, что в клипе у нее также есть собственная вокальная партия, которой открывается и завершается композиция. Песня была написана, когда девочке было семь лет. Она принесла дочери Бейонсе несколько наград.
Напомним, певица Бейонсе объяснила, откуда она с мужем Jay-Z взяла странное имя для своей дочки, которое звучит как Блю Айви. Певица опубликовала в одной из социальных сетей выдержку из романа 2005 года Ребекки Солнит «Field Guide to Getting Lost» («Руководство по тому, как заблудиться»). В ней идет речь о различных значениях синего и голубого цвета, который дает «красоту всему миру».
А вот вторая часть имени, которая пишется как Ivy, связывается с символикой цифр, а именно - с римским написанием цифры IV. Это число постоянно появляется в жизни Бейонсе и ее мужа Jay-Z. Пара поженилась 4 апреля 2008 года, и цифра фигурирует в названии одного из альбомов Бейонсе, кроме того на 4 сентября приходится день рождение рэпера.
Фото: East News, picture-alliance.com
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