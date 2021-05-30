Победительница шоу «Холостяк» призналась, что не была влюблена в Тимати

К Тимати, с которым они жили в разных странах, Катерина испытывала не более чем симпатию. «Поет хорошо, симпатичный», - считала она.

«Когда я впервые увидела Тимура, даже не могла себе представить, что все так обернется для нас. Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня как женщину счастливой! Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгость, до безумия чувственный.. Спасибо проекту "Холостяк" за то, что ты появился в моей жизни», - написала в блоге модель.