Победа в кармане: экспертиза доказала плагиат песни Костюшкина певицей Монеточкой

Песню «Мама, я не зигую» певица Монеточка выпустила еще задолго до своей популярности. Трек изначально задумывался как пародийный и именно поэтому включал в себя элементы музыкальной композиции Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Однако спустя долгие годы после его выхода певец решил подать в суд на коллегу по цеху.

И вот теперь разбирательство приняло новый поворот — экспертиза подтвердила плагиат песни. «Экспертиза показала, что песня госпожи Гырдымовой является плагиатом. Судебное заседание продолжится в Басманном суде Москвы, так как она поменяла прописку. Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения», — сообщает «Комсомольской правде» адвокат Костюшкина.

Сама же певица максимально отстранена от данного процесса — она лично ни разу не явилась в суд. От ее имени выступает адвокат, который также не видел ее лично.

При успешном решении вопроса о плагиате для исполнителя хита «Женщина, я не танцую» Монеточка будет обязана выплатить ему компенсацию в размере 900 тысяч рублей.