Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку
49-летний бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин услышал в треке певицы Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя Монеточки) «Мама, я не зигую» мотив своего хита «Женщина, я не танцую».
Артист решил обратиться в Екатеринбургский суд после того, как позвонил певице и хотел решить проблему в досудебном порядке, сообщает Telegram-канал Mash, но Монеточка «капитуляцию не подписала».
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Фото: Global Look Press
Костюшкин связался с адвокатом Романом Лалаяном, чтобы подать иск.
В обращении к суду сказано, что Стас Костюшкин требует от 23-летней певицы компенсацию в размере 900 тысяч рублей за нарушение авторских прав.
Российская певица, автор песен и композитор Елизавета Гырдымова стала популярной в 2016 году, когда начала выкладывать в социальные сети исполнение песен собственного сочинения под фортепиано. «Я пишу песенки о том, что меня саму смешит и веселит, о том, что я вижу вокруг себя каждый день, а иногда и о том, что мне по-серьёзному не нравится. Вообще, я думала, что такое придётся по вкусу скорее девочкам 15 лет с розовыми волосами, но в итоге на мои песни обращают внимание самые разные люди — даже совсем взрослые», – описывает свое творчество певица.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram
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