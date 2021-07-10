Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку

В обращении к суду сказано, что Стас Костюшкин требует от 23-летней певицы компенсацию в размере 900 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Российская певица, автор песен и композитор Елизавета Гырдымова стала популярной в 2016 году, когда начала выкладывать в социальные сети исполнение песен собственного сочинения под фортепиано. «Я пишу песенки о том, что меня саму смешит и веселит, о том, что я вижу вокруг себя каждый день, а иногда и о том, что мне по-серьёзному не нравится. Вообще, я думала, что такое придётся по вкусу скорее девочкам 15 лет с розовыми волосами, но в итоге на мои песни обращают внимание самые разные люди — даже совсем взрослые», – описывает свое творчество певица.