По стопам Тодоренко: Муцениеце заявила, что актрисы сами провоцируют харрасмент и их надо наказывать
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @agataagata
Агата Муцениеце стала гостьей шоу «Есть вопросики» Иды Галич и высказалась на актуальную тему – об обвинениях актрис в адрес режиссеров и продюсеров – они заявляют, что стали объектами домогательств с их стороны.
Неожиданно Муцениеце не поддержала жертв харрасмента, и заявила, что женщины провоцируются домогательства сами. Более того, призвала их за это наказывать.
«Ну как человек не может сказать "нет"? Вот ему скажут, сожри дерьмо, он скажет "нет"?», – говорит она.
«Мне кажется, здесь очень размытые границы. Это происходит не только в актерском мире, это происходит везде. Везде все друг друга ломают, это жизнь. Выживает сильнейший», – заявляет актриса.
Более того, по ее мнению, все это происходит по вине актрис, которые сами это предлагают, и даже предложила их за это наказывать.
«Это у нас в карьере все это раз – и вынесли на публику. Скорее всего, у них это и родилось от женщин, которые намекали им «Может, я тебе это, а ты мне роляху?» Почему тогда женщин за это не наказывают? Почему им разрешено это предлагать и получать за это дивиденды?», – удивляется Агата.
Актрису уже начали осуждать поклонники в комментариях - многие напомнили, что жертва не может быть виновата в домогательствах ни при каких обстоятельствах.
Стоит напомнить, что подобную мысль ранее высказывала Регина Тодоренко, которой эти откровения едва не стоили карьеры – после широкого общественного резонанса многие рекламодатели отказались с ней сотрудничать.
Фото: Instagram, Global Look press