По стопам Тодоренко: Муцениеце заявила, что актрисы сами провоцируют харрасмент и их надо наказывать

Агата Муцениеце стала гостьей шоу «Есть вопросики» Иды Галич и высказалась на актуальную тему – об обвинениях актрис в адрес режиссеров и продюсеров – они заявляют, что стали объектами домогательств с их стороны.

Неожиданно Муцениеце не поддержала жертв харрасмента, и заявила, что женщины провоцируются домогательства сами. Более того, призвала их за это наказывать.

«Ну как человек не может сказать "нет"? Вот ему скажут, сожри дерьмо, он скажет "нет"?», – говорит она.

«Мне кажется, здесь очень размытые границы. Это происходит не только в актерском мире, это происходит везде. Везде все друг друга ломают, это жизнь. Выживает сильнейший», – заявляет актриса.