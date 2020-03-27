«По-моему, это пошло»: Елена Малышева жестко раскритиковала сторонников боди-позитива

Зрители «Первого канала» не раз слышали о вреде лишнего веса из уст телеведущей Елены Малышевой. Сама она ведет телемарафоны для желающих похудеть, продает специальные диеты, и лично показывает пример, отказываясь от лишних булочек, желая влезть, например, в платье. В эфире YouTube-шоу «А поговорить?» она объяснила ведущей Ирине Шихман, почему выступает против боди-позитива, когда речь касается принятия полных тел.

«Я недавно какой-то ролик смотрела, где была девушка без ноги, девушка со страшными рубцами после ожогов, и какая-то толстая девчонка, типа "это мое тело, это мой боди-позитив". И я подумала: как же не стыдно совмещать такие вещи, даже авторам роликов. В одном случае — трагедии, когда человек не виновен в том, что у нее нет, там, ноги. И мы не можем таких людей не принимать. А в другом случае — вот я ем там, у меня жизнь вот такая, а я все наяриваю, и вот пусть будет мой боди-позитив. По-моему, это пошло», — возмутилась Елена.

Женщина-медик рассказала, что даже своих полных сотрудников она подвергает медицинскому обследованию: «У нас в офисе могут быть полные люди. Но когда они приходят, если они бесценные сотрудники, я всем говорю, что сдать анализы мы вам дадим все, но привести себя в норму. По одной простой причине. Вот только сегодня я смотрела анализы одной из наших сотрудниц, там просто все красное, все красное. Вот это — цена ожирения. И ей достаточно похудеть, чтобы все стало нормально. Поэтому боди-позитив, когда речь идет именно об ожирении, это такая ситуация — "не трогайте меня". Никто и не трогает. Ты полная. Я же не подхожу к людям на улице, не говорю "почему вы такая полная". Я просто тем, кто работает со мной, говорю, что похудеть надо — для вас, не для меня».

«Ожирение сегодня внесено в номенклатуру болезней, и это вот прям краеугольная причина атеросклероза, инфарктов и инсультов, гипертонии, раки сцеплены с ожирением. Это очень серьезная проблема», — подчеркнула она.

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