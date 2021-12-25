По-домашнему: Земфира показала редкое селфи без макияжа

Певица впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Земфира опубликовала фото в домашней обстановке. Певица позирует в уютном белом свитере, а на лице артистки редкая улыбка.

Звезда поблагодарила поклонников за солд-аут на ее ближайших концертах, которые пройдут в Москве 24 и 26 февраля и отметила, что планирует интенсивно к ним готовиться.

«Приветствую! Спасибо за доверие, каждый раз удивляюсь, когда такое происходит. Плэйлист готов, начинаю готовиться. Со всеми наступающими праздниками! Встретимся в феврале», — подписала снимок певица.

Поклонники были рады столь неожиданному «возвращению» артистки в социальные сети. Последние годы Земфира ведет закрытый образ жизни и не общается с журналистами. Все, что происходит в жизни певицы знает только узкий круг ее близких друзей, в числе которых актриса Рената Литвинова. Сама Земфира даже не делает анонсы своих редких концертов, которые всегда проходят с аншлагом.