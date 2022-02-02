По цене квартиры в Москве: стало известно, сколько Бузова потратила на свой день рождения

О празднике Бузова детально рассказывала в личном блоге. Она надеялась, что подписчики разделят с ней ее радость. Но фолловеры восприняли такое поведение с негативом. Некоторые упрекнули Ольгу в тщеславии и хвастовстве. Особо внимательные подписчики заметили, что на празднике звездной блондинки отсутствовала ее родная сестра Анна. https://www.passion.ru/news/znamenitosti/sestra-olgi-buzovoi-prokommentirovala-ikh-konflikt-20-12-2021.htm

Также фанаты уже не в первый раз высказывают свое возмущение по поводу увлечения Бузовой горячительными напитками. В ее адрес сыпятся многочисленные обвинения в неадекватном поведении, но Ольга уже привыкла к критике в свой адрес.