По цене квартиры в Москве: стало известно, сколько Бузова потратила на свой день рождения
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ buzova86
Ольга Бузова не пожалела денег на празднование дня рождения. Она собрала компанию из близких друзей и улетела с ними на частном самолете в Сочи. Там блондинка с компанией отдыхала в спа, танцевала в клубах и наслаждалась изысканными ужинами в дорогих ресторанах. По данным Пятого канала, за роскошную программу Бузова отдала около 15 млн рублей. За эту сумму можно стать владельцем неплохой квартиры в Москве.
О празднике Бузова детально рассказывала в личном блоге. Она надеялась, что подписчики разделят с ней ее радость. Но фолловеры восприняли такое поведение с негативом. Некоторые упрекнули Ольгу в тщеславии и хвастовстве. Особо внимательные подписчики заметили, что на празднике звездной блондинки отсутствовала ее родная сестра Анна. https://www.passion.ru/news/znamenitosti/sestra-olgi-buzovoi-prokommentirovala-ikh-konflikt-20-12-2021.htm
Также фанаты уже не в первый раз высказывают свое возмущение по поводу увлечения Бузовой горячительными напитками. В ее адрес сыпятся многочисленные обвинения в неадекватном поведении, но Ольга уже привыкла к критике в свой адрес.
Фото и видео: Instagram