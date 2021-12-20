Анна Бузова рассказала, из-за чего больше не общается с сестрой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/annabuzova/
«Я тоже скучаю, но все, что ни делается, все к лучшему. Люди меняются, расходятся, сходятся. Это нормальный жизненный процесс», — поделилась переживаниями Анна. Девушка надеется на возможное воссоединение с сестрой и подругами.
Возможно, причиной конфликта сестер стала фраза Ольги из интервью. Старшая Бузова сказала, что купила младшей квартиру мечты, но та подарок не оценила. Ольга не раз делилась, что материально помогает сестре. На что Анна, у которой 2 миллиона подписчиков в инстаграм и собственный бренд одежды, ответила, что может обеспечить себя сама.
Конечно, это далеко не первая ссора звездных сестер. Ранее девушки уже конфликтовали. Их совместный бизнес, небольшой бренд бижутерии и украшений, провалился. Сейчас каждая идет своей дорогой. И если про Ольгу все известно, то вот Анна занимается своими небольшими проектами и не очень торопится в шоу-бизнес.
Фото: Starface, Instagram