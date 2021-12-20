Анна Бузова рассказала, из-за чего больше не общается с сестрой

«Я тоже скучаю, но все, что ни делается, все к лучшему. Люди меняются, расходятся, сходятся. Это нормальный жизненный процесс», — поделилась переживаниями Анна. Девушка надеется на возможное воссоединение с сестрой и подругами.

Возможно, причиной конфликта сестер стала фраза Ольги из интервью. Старшая Бузова сказала, что купила младшей квартиру мечты, но та подарок не оценила. Ольга не раз делилась, что материально помогает сестре. На что Анна, у которой 2 миллиона подписчиков в инстаграм и собственный бренд одежды, ответила, что может обеспечить себя сама.