Племянница вице-президента США дебютировала в качестве модели

Племянница вице-президента США Камилы Харрис дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке и представила новую коллекцию бренда Prada. Это уже не первая модель в семье, которая в этом году начала свою карьеру – ранее 21-летняя падчерица Элла Эмхофф подписала контракт с IMG Models.

Мина Харрис в рамках Instagram-компании записала ролик, который предшествует показу Prada на Неделе моды в Милане. Позже она приняла участие и в съёмке, посвященной выходу новой коллекции.