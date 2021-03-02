Племянница вице-президента США дебютировала в качестве модели
Фото: www.instagram.com/meena/
Племянница вице-президента США Камилы Харрис дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке и представила новую коллекцию бренда Prada. Это уже не первая модель в семье, которая в этом году начала свою карьеру – ранее 21-летняя падчерица Элла Эмхофф подписала контракт с IMG Models.
Мина Харрис в рамках Instagram-компании записала ролик, который предшествует показу Prada на Неделе моды в Милане. Позже она приняла участие и в съёмке, посвященной выходу новой коллекции.
Хотя Мина не работает в сфере моды постоянно, назвать ее новичком нельзя – у нее есть собственный бренд под названием Phenomenal Woman. Он выпускает необычные худи, футболки и другую одежду с политическими лозунгами и цитатами из книг и сериалов.
Ранее на Неделе моды в Нью-Йорке дебютировала падчерица Камилы Харрис, Элла Эмхоф. На том же шоу появилась впервые и дочь Пола Уокера Мидоу, которая открыла показ.
Фото и видео: Instagram Мины Харрис
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