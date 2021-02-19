Дочь Пола Уокера дебютировала на Неделе моды

Дочь Пола Уокера Мидоу дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Более того, молодой модели доверили открыть показ, что стало для нее большим впечатлением и важным шагом в модельной карьере.

«Навсегда запомню тот момент, когда на примерке мне сказали, что я буду открывать показ. Это такая честь для меня!», —заявила Мидоу. Участие в Неделе моды стало значимым событием для девушки. Кроме нее, на показе дебютировала еще одна начинающая модель, Элла Эмхоф, падчерица вице-президента США Камалы Харрис.

Девушку заметили на инаугурации Джо Байдена, где ее назвали новой иконой стиля. Девушка приняла участие в демонстрации новой коллекции и съемки лукбука Proenza Schouler.

Неделя моды в Нью-Йорке в основном проходит в цифровом формате.

В последнее время дети звезд стали часто появляться на подиуме или обложках журналов. Ранее мы писали о том, что Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи, появилась на обложке глянца. Кроме того, дочь Мадонны Лурдес Леон стала лицом новой рекламной компании Marc Jacobs.

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