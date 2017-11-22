Платок на голове и отсутствие макияжа: Алла Пугачева удивила скромным образом
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Певица решила выглядеть на собственном венчании как можно скромнее.
Сразу после венчания с Максимом Галкины Алла Пугачева ответила на несколько вопросов журналистов передачи «Ты не поверишь!». В кадре певица появилась в скромном розовом платке на голове и практически без косметики.
«Я сделала это ради детей, ради мужа, который венчался в первый раз. А вообще, браки совершаются на небесах!» — объяснила свое решение Алла Борисовна.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин недавно обвенчались в одном из подмосковных храмов в присутствии близких друзей, родных и детей пары Гарри и Лизы. Не все поздравили супругов от чистого сердца. Многие осудили певицу, когла-то обвенчавшуюся с экс-супругом Филиппом Киркоровым, за то, что она решилась на повторный обряд.
Фото: instagram, starface