Певица решила выглядеть на собственном венчании как можно скромнее.

Сразу после венчания с Максимом Галкины Алла Пугачева ответила на несколько вопросов журналистов передачи «Ты не поверишь!». В кадре певица появилась в скромном розовом платке на голове и практически без косметики.

«Я сделала это ради детей, ради мужа, который венчался в первый раз. А вообще, браки совершаются на небесах!» — объяснила свое решение Алла Борисовна.